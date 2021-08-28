Свыше 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержали и отменили 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 20.26 мск, в Домодедово задержано 13 вылетов, а еще пять — отменено.

При этом во Внуково отменили 12 рейсов и задержали такое же число вылетов.

Также в Шереметьево отменено два рейса, а еще один — задержан.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

Причины задержек и отмены рейсов не сообщаются.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, а с 9 августа РФ возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.