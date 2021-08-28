Свыше 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержали и отменили 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 20.26 мск, в Домодедово задержано 13 вылетов, а еще пять — отменено.
При этом во Внуково отменили 12 рейсов и задержали такое же число вылетов.
Также в Шереметьево отменено два рейса, а еще один — задержан.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
Причины задержек и отмены рейсов не сообщаются.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, а с 9 августа РФ возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.