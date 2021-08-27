«Талибан*» назвал бездоказательной причастность бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года.

«Когда Усама бен Ладен стал проблемой для американцев, он был в Афганистане. Нет никаких улик. Даже спустя 20 лет войны нет доказательств того, что он был замешан», — сказал представитель талибов в интервью NBC.

Также он заявил, что территория Афганистана при нынешнем правлении «Талибана» не будет использоваться для нападений на кого-либо.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что террористическая организация «Аль-Каида» при талибах вернется в Афганистан в скором времени.

Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был признан в США организатором терактов 11 сентября. С того времени бен Ладен являлся главной целью американской «войны против терроризма». 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был ликвидирован в убежище в Пакистане в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента Барака Обамы.