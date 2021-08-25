Великобритания ожидает приезда Путина на климатическую конференцию в Глазго

Специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев встретился с послом Соединенного Королевства в РФ Деборой Броннерт, в ходе которой британская сторона выразила надежду на участие главы государства Владимира Путина в предстоящей климатической конференции в Глазго, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи стороны обсуждали итоги совещания министров в Лондоне 26-27 июля, во время которого между странами проявились многочисленные разногласия.

При этом общей точкой соприкосновения сторон стало то, что борьба с изменениями климата является направлением, в котором Россия и Великобритания могут сотрудничать.

«Дебора Броннерт также выразила надежду на участие президента России в конференции в Глазго», — указано в публикации на сайте Кремля.

Руслан Эдельгериев и Дебора Броннерт договорились, что продолжат взаимодействие для того, чтобы обеспечить успех предстоящей конференции в Глазго.

В июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал о негативном влиянии глобального потепления на ситуацию вокруг арктических городов и раскрыл российские планы по опережению Европы в плане сокращения эмиссии парниковых газов.