Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей ресурсов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что Минпросвещению следует инициировать создание реестра рекомендуемых для детей информационных ресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования», — заявила Кузнецова.

По ее мнению, в цифровой сети достаточно полезной информации, которую сложно найти.

Ранее Кузнецова заявила, что в мониторинге цен на «борщевой набор» должны принимать участие многодетные семьи.

Детский омбудсмен отметила, что людям нужны не красивые отчеты, а знания о реальном положении дел. В случае цен – люди главные эксперты.

Такой подход «позволит создать эффективную систему обратной связи, держать руку на пульсе цен и оперативно реагировать на случаи резкого роста стоимости тех или иных базовых продуктов».