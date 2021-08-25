Учительница из Ярославля пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из «Наша Russia»

Учитель истории и обществознания школы №26 Ярославля Жанна Торхова в ходе видеоконференции пожаловалась президенту России Владимиру Путину на создание в массовой культуре и СМИ только юмористического образа педагогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо, чтобы общество воспринимало педагогов не только в юмористическом ключе, но и гордилось ими, а этому мешает утрированный образ Снежаны Денисовны из скетчкома «Наша Russia». Торохова отметила, что это разрушает имидж учителя и школы в целом.

«Уверена, что в нашей стране есть люди, которые готовы создавать и реализовывать новые проекты, направленные на поддержание позитивного образа и формирования уважительного отношения к учителям», — резюмировала педагог.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. Кроме того, лидер страны заявил, что правительство страны намерено усовершенствовать систему оплату труда учителей. По словам Владимира Путина, при внесении изменений стоит обращать внимание на бюджетные возможности. Он подчеркнул, что меры поддержки будут продолжены и в будущем, чтобы добиться престижа профессии учителей.