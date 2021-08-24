В госпитале под Мурманском пациента обокрали и пытались оформить на него кредит

В Мурманской областной клинической больнице пациента обокрали, пока он лежал в реанимации, и пытались оформить на него кредит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Александр Гордеев поступил в ковидное отделение медицинского учреждения 30 июля. Спустя некоторое время врачи перевели его в реанимацию. Там его телефон дважды включался. 10 августа мужчина умер. Родственники начали заниматься похоронами и обнаружили, что на картах пропало 80 тыс. рублей.

Семья запросила у банка историю операций и выяснила, что средства списали 9 августа. Тогда же Александр якобы пытался оформить кредит на 307 400 рублей, но ему отказали. По словам родственников, так как он не мог сделать этого, то подозрение падает на сотрудников больницы. Помимо этого, загадочным образом также пропали и личные вещи Александра. В ситуации разбирается Минздрав.

В июне в Москве мошенники похитили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тыс. рублей.