Путин: никого нельзя принуждать к вакцинации, тем более угрожая увольнением

Российский президент Владимир Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия» высказался о недопустимости принуждения к вакцинации против коронавируса — особенно под угрозой увольнения, передает ТАСС.

«Победить опасную эпидемию мы можем только вместе. По сути, главное оружие против распространения вируса — это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу», — заявил Путин.

Он отметил, что людей надо убеждать в необходимости вакцинации — «настойчиво, уважительно».

«Хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений» — сказал президент.

Ранее сообщалось, что только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации. Главными причинами отказа от вакцинации люди называли страх за здоровье и сомнение в эффективности прививки.