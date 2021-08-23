В СПЧ не увидели нарушений во включении «Дождя» в реестр иноагентов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не увидел нарушений законодательства в решении включить телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом заявил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Закон соблюден в полной мере», — отметил Фадеев после встречи комиссии СПЧ с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

Он пояснил, что решение принималось, исходя из двух критериев: распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами и получение финансирования из-за рубежа.

«Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал «Дождь» включен в реестр иностранных агентов», — подчеркнул глава СПЧ.

В такой ситуации, объяснил Фадеев, СМИ может либо обратиться в суд, чтобы оспорить решение, либо «не получать деньги из-за границы». При этом НКО-иностранные агенты могут оспорить решение через год, а для средств массовой информации этот срок не указан.

20 августа Министерство юстиции включило «Дождь» и «Важные истории» в реестр иноагентов. Кроме того, иноагентами были признаны семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.