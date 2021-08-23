В Приамурье на фоне проливных дождей опять начал повышаться уровень воды в реках

Стабильный спад уровня воды в реках Амурской области обернулся повышением — из-за затяжных дождей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

Согласно гидрологической таблице, за последние двое суток вода поднялась в Совородинском районе на постах Джалинда и Игнашино. В течение последних 24 часов подъем воды зафиксирован в Магдагачинском, Зейском и Шимановского районах. Кроме того, незначительное повышение уровня воды зафиксировано еще на нескольких постах, однако критическая отметка пока не достигнута.

По последним данным, в Приамурье вода отступила от 21 жилого дома и 72 приусадебных участков. Подтопленными остаются 85 домов, и 870 придомовых территорий. Также затоплены девять участков автомобильных дорог, из-за чего семь населенных пунктов оказались отрезанными от районных центров.

В настоящее время на территории области развернуто три пункта временного размещения, в которых живет 41 человек, включая 18 детей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в ближайшие дни в ряде районов на юге России и Дальнем Востоке ожидаются ливни и шквалистый ветер.