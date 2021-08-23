В Совфеде обсудят защиту персональных данных покупателей

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила о намерении обсудить в верхней палате парламента ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Персональные данные — это нематериальный актив гражданина, поэтому законодательные требования будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением. Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных», — заявила Рукавишникова.

Она отметила, что действующее российское законодательство содержит нормы, которые защищают персональные данные граждан. Проблема в том, что эти законы не всегда работают.

По ее словам, иногда магазины для получения бонусной требуют с клиента предоставить сведения о семейном положении, образовании, среднем доходе.

«В то же время, мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее», — сказала сенатор.

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