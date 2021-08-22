Талисмана ПМЭФ-2021 краба Юрия отпустили в море

Краб Юрий, который стал знаменитым в дни Петербургского экономического форума в качестве неофициального члена делегации Мурманской области, вернулся в привычную среду обитания. Талисман ПМЭФ-2021 был отпущен в Баренцево море, говорится на странице краба в Instagram.
«Ребята! Я все! Выезжаю!.. Эх… пора! Всем спасибо за внимание!», — уточняется в его «сторис».
Краба погрузили в специальный контейнер и загрузили на катер. Затем его с борта выпустили у побережья Териберки.
Также краб в своем аккаунте уже опровергал слухи о том, что после мероприятия в Петербурге его съели.
Юрий вернулся в родное село к началу арктического фестиваля «Териберка».
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня в очном формате в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что талисману ПМЭФ-2021 крабу Юрию построят дом в родном регионе.