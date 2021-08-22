Путин: Россия практически восстановила докризисный уровень экономики

Россия успешно проходит пандемию и лучше многих развитых стран. Об этом в ходе встречи «Единой России» на Поклонной горе заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Россия практически восстановила докризисный уровень экономики.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе. На мероприятии также присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

Мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага. Подъем бело-сине-красного триколора на верхушку флагштока рядом с монументом Победы президентский оркестр сопроводил исполнением «Славься» Михаила Глинки. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.