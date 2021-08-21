В Черногории стартовали ежегодные соревнования по лени

В Черногории начались соревнования по лени, которые проводятся в стране каждый год. Об этом сообщило местное агентство Kodex.me.

Как говорится в сообщении, в этом году черногорцы поборются не только за звание самого большого лентяя, но и за приз в размере €300.

Согласно правилам соревнований, участники должны одновременно лечь на покрывала и не вставать. Им разрешается спать, читать, есть и раз в восемь часов вставать в туалет. Победит тот, кто пролежит дольше всех.

Последний рекорд ленивого лежания установили участники шестых открытых соревнований в 2018 году. Тогда Жители города Никшич Милош Радулович и Анджела Дендич, а также жительницы Подгорицы и Тивата Милка Додерович и Тивата Дияна разделили титул главного лентяя после 49 часов лежания. До этого рекордсменом считался Марко Джурович, который пролежал 37 часов.