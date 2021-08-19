Главу УГИБДД по Тюменской области уволили после скандала со взятками

Обвиняемый в получении взяток начальник управления ГИБДД по Тюменской области был уволен из органов. Об этом со ссылкой на региональную полицию сообщает «РИА Новости».

«Сотрудник в августе уволен из органов внутренних дел. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — заявили правоохранители.

Имя обвиняемого полицейские не раскрыли, однако по данным Следственного комитета, его зовут Александр Селюнин. Его подозревают в том, что он брал взятки за выдачу водительских удостоверений. По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года он получал деньги от будущих автомобилистов и давал своим подчиненным указания о приме экзаменов на права без фактической сдачи. В результате мужчину задержали 15 апреля прямо на рабочем месте, а у него дома и в кабине прошли обыски.