В России временно запретят вывоз китов и дельфинов

Вывоз дельфинов, китов и морских свиней временно запретят в России, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Сообщается, что запрет будет введен на полгода.

По информации газеты, в нижней палате в целом поддержали данный законопроект. Как рассказал изданию зампред комитета Госдумы по экологии Михаил Старшинов, для эффективного исполнения инициативы может придется ужесточить контроль за рыболовами.

Также этот проект закона одобрил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, помимо указанного ограничения, необходимо запретить вылов ряда морских обитателей.

«Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна «калитка», которую предстоит закрыть. У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных. Сейчас морские млекопитающие — высокоразвитые существа — содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам», — сказал парламентарий.

Ранее ученые обнаружили новый смертельный вирус, поражающий дельфинов, обитающих у берегов Гавайского архипелага.