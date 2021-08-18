Эквадор ведет с Россией переговоры о производстве в стране вакцины от COVID-19

Правительство Эквадора ведет переговоры с Россией об организации производства в стране вакцины от коронавируса. Об этом заявила министра здравоохранения Эквадора Химена Гарсон, сообщает ТАСС.

«Переговоры с Россией об организации производства биологических препаратов продвинулись достаточно хорошо», — сказала она, добавив, что стороны «уже составляют дорожную карту».

Гарсон добавила, что Эквадор продолжает также переговоры о поставках в российской вакцины «Спутник V» от COVID-19, но точную дату пока не определили.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

В апреле президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что отправил письмо главе России Владимиру Путину, в котором попросил оказать помощь с вакцинацией населения республики от коронавируса.

С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились 493 767 человек, умерли 31 870, выздоровели — 443 880.