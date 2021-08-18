Глава СПЧ допустил сокращение рабочей недели

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью газете «Известия» заявил, что не против сокращения рабочей недели, однако призвал учитывать тенденции в оплате труда и отношение россиян к работе.

«Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать», — сказал он.

Фадеев добавил, что в России больше половины граждан получают меньше 27-28 тыс. рублей, а многие получают за работу 15-20 тыс. рублей в месяц. При этом он отметил, что, например, сотрудники передовых хозяйств зарабатывают больше.

«А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», — сказал глава СПЧ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о том, что количество трудовых часов в рабочей неделе россиян может быть сокращено в обозримом будущем.