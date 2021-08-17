Учебный год в университетах России начнется в гибридном формате

Президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий заявил, что вузы страны в целом готовы начать учебный год в очном формате, однако ряд массовых занятий можно будет перевести и в онлайн-режим. Об этом сообщает ТАСС.

«Общее наше мнение, что он (учебный год) должен начаться в очном формате. Естественно, с участием смешанной формы в тех случаях, где это необходимо. Например, практические занятия в небольших группах вполне могут быть в очном формате. Если это большие лекции на 500 человек, их можно делать в дистанционном формате», — рассказал Садовничий.

Он добавил, что вузы во всех регионах страны успешно закончили приемную компанию в 2021 году.

Садовничий отметил, что День знаний 1 сентября состоится в МГУ им. Ломоносова в очном формате на открытом воздухе.

Ранее Садовничий сообщил, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова начнет 2021/22 учебный год в смешанном формате — заниматься очно смогут как вакцинированные от коронавируса, так и непривитые студенты.