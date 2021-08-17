МВД планирует более чем в два раза снизить смертность на дорогах

Министерство внутренних дел заявило об уменьшении смертности в ДТП (показатель транспортного риска) к концу текущего десятилетия в 2,68 раза. Об этом сообщает РИА «Новости»

«По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тыс. транспортных средств», — ответили в полиции на запрос агентства.

В ведомстве добавили, что в начале 2021 года показатель транспортного риска стал одной из характеристик федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Данный показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств», — объяснили в МВД

Согласно данным ГИБДД, по итогам 2020 года показатель транспортного риска равнялся 2,68 смертям на 10 тыс. транспортных средств.

Ранее в Госавтоинспекции поддержали снижение скорости до 30 км/ч внутри городов.