Суд в Москве вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 млн рублей

Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова.

По словам защитника, суд вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области «для устранения недостатков, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения».

Юрист также рассказал, что решение пока не было обжаловано гособвинением в Московском городском суде и не вступило в силу.

В июне 2020 года Одинцовский городской суд Московской области вынес аналогичное решение и вернул дело областному прокурору также для устранения допущенных нарушений. В свою очередь представитель надзорного ведомства вернул материалы дела на доследование.

Уголовное дело было заведено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса, находящегося в деревне Переделки в Одинцовском районе. Основным фигурантом стал бывший деловой партнер экс-главы «Роснано» Илья Сучков, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже.