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Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Директор по маркетингу и PR компании «Байбородин и партнёры» Александр Тепляков рассказал о перспективе получить компенсации средств за испорченный отдых на курортах Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что обращений туристов по поводу компенсаций из-за стихийных бедствий на российских курортах не поступало.

Тепляков подчеркнул, что «смысла в такой заявке, скорее всего, не будет, а деньги не вернут».

«Не к погоде же обращаться, претензии предъявлять. Авиакомпаний это вообще не касается, гостиницы, может, что-то и компенсируют, но стоимость будет не та, чтобы подавать в суд. Овчина выделки не стоит», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в случае, когда человек приобретает тур, то он может в любое время подать заявление о возврате средств. В этом случае туроператор вернет только ту сумму, которую ему переведут из пакета тура.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что коронавирусные ограничения, которые ранее ввели власти Краснодарского края, крайне негативно сказались на туристической привлекательности региона — люди не спешат на Кубань, а некоторые отели и вовсе закрываются.

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