Путин выразил соболезнования президенту Гаити в связи с землетрясением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Гаити Ариэлю Анри в связи с трагическими последствиями произошедшего в стране землетрясения, при котором погибли более 300 человек. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране – многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», — написано в телеграмме.

Накануне в субботу, 14 августа, у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. По последней информации, погибли 304 человека, пострадали более 1800 человек.

Как сообщили власти республики, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Больше всего погибших обнаружено в департаменте Юг.

Впоследствии на Гаити произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс человек. Сообщений о разрушениях не поступало.