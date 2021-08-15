В Якутии вызвали дожди, чтобы потушить лесные пожары

В результате работы самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» в Якутии в некоторых районах республики прошли осадки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб региона.

«Благодаря этой работе в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мирнинском, Нюрбинском районах выпали осадки, которые позволили снизить огневую напряженность в лесных массивах и близ населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По прогнозам местной метеорологической службы, сегодня в регионе ожидаются кратковременные дожди.

Накануне президент РФ Владимир Путин отмечал, что в Якутии сейчас нет угрозы жилым и социально значимым объектам из-за лесных пожаров. Однако он обратил внимание, что 13 очагов огня находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов и попросил «держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается».

До этого регион с рабочей поездкой посетил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который потребовал более основательно подходить к координации работы по тушению лесных пожаров в республике. По его словам, необходимо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем.