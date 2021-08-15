Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить Орденом Мужества подполковников Беркутова Владислава Николаевича, Карасева Вадима Александровича, Кузнецова Евгения Викторовича, старшего лейтенанта Омельченко Николая Олеговича и старшего сержанта Чубарова Юрия Вадимовича посмертно», — говорится в указе.

Ранее Путин дал поручение руководителю Министерства обороны России Сергею Шойгу представить к государственным наградам посмертно, российских военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции.

14 августа российский Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.