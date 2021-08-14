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В Киеве националисты избили журналиста после митинга у офиса Зеленского

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РИА «Новости»

После акции националистов у офиса президента Украины в Киеве был избит журналист Александр Кужельный. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Буквы».

По информации портала, во время митинга к его сотруднику подошел неизвестный в балаклаве, поинтересовался, что он здесь делает, и «в императивной форме убеждал уйти». После данного инцидента корреспондент решил быть осторожнее и быстро покинуть место событий после окончания манифестации.

«Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти — они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, с какого издания, я показал «корочку». Но они не отстали, начали говорить, что я «левак». <...> Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову — и я упал», — cказал Кужельный.

В результате нападения фотокорреспондент получил «многочисленные синяки, царапины, ссадины».

14 августа в центре Киева на акцию протеста вышли представители националистических сил, в их числе — члены ультраправой партии «Национальный корпус». Митингующие, скандируя антиправительственные лозунги, дошли до офиса президента Украины, где устроили столкновения с полицией.

Акция стала ответом на задержание семи членов харьковской ячейки «Нацкорпуса» (лидера организации Сергея Величко, а также Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Олега Скрипку, Кирилла Крикунова, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева) представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Следствие считает, что харьковская банда под руководством членов ультраправой партии занималась вымогательством и давлением на бизнесменов более трех лет. В одном из восьми опубликованных СБУ роликов можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из сферы ритуальных услуг, обсуждали планы по их запугиванию и рассказывали о сожженных микроавтобусах-катафалках.

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