Около 10 силовиков пострадали в столкновениях у офиса Зеленского

Во время столкновений с националистами у офиса президента Украины пострадали около десяти силовиков. Об этом в своем Facebook написал спикер украинского МВД Артем Шевченко.

Он сообщил, что от действий митингующих пострадали семь полицейских, которые получили ожоги глаз. По словам представителя ведомства, среди пострадавших также есть несколько нацгвардейцев.

По информации национальной полиции Украины, протестующие «не подчинились законным требованиям правоохранителей пройти поверхностную проверку на наличие запрещенных вещей», они спровоцировали конфликт, начали вести себя агрессивно, кидать в сторону сотрудников правоохранительных органов дымовые шашки и камни, а также жечь шины.

14 августа в центре Киева на акцию протеста вышли представители националистических сил, в их числе — члены ультраправой партии «Национальный корпус». Митингующие, скандируя антиправительственные лозунги, дошли до офиса президента Украины, где устроили столкновения с полицией.

Акция стала ответом на задержание семи членов харьковской ячейки «Нацкорпуса» (лидера организации Сергея Величко, а также Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Олега Скрипку, Кирилла Крикунова, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева) представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Следствие считает, что харьковская банда под руководством членов ультраправой партии занималась вымогательством и давлением на бизнесменов более трех лет. В одном из восьми опубликованных СБУ роликов можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из сферы ритуальных услуг, обсуждали планы по их запугиванию и рассказывали о сожженных микроавтобусах-катафалках.