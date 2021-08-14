Путин поручил в случае необходимости вывезти женщин и детей из зон ЧС

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров поручил в случае необходимости подготовить все средства, чтобы вывезти детей, пожилых людей и женщин из опасных зон. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных», — подчеркнул президент.

Говоря о лесных пожарах, президент отметил, что даже при отсутствии прямой угрозы огня дым может нанести вред здоровью людей, особенно пожилых. Он подчеркнул, что необходимо отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, социальной и медицинской помощи пострадавшим, а также минимизировать урон для животного мира при борьбе с огнем.

Кроме того, Путин поручил разработать планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов на местах чрезвычайных ситуаций.

«Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», — сказал президент.

Помимо этого, российский лидер поручил принять все меры, чтобы школьники из пострадавших от пожаров и наводнений регионов России пошли в школу 1 сентября, а детей из Якутии отправились в оздоровительные лагеря.

Ранее МЧС России по Краснодарскому краю из-за погодных условий и сильных дождей объявили о введении режима ЧС в 14 муниципалитетах региона.

В другом регионе, Якутии, продолжаются лесные пожары. По последним данным, огонь от распространился на территории 7 млн гектаров при общей площади в 260 млн.