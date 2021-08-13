На месте взрыва автобуса в Воронеже восстановлено движение

На месте взрыва автобуса в Воронеже, в результате которой погиб один человек, восстановлено движение, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД Воронежской области.

«Известно, что ранее движение было затруднено, сейчас такой информации нет. Движение пущено», — рассказали в ГИБДД.

Ранее стало известно, что Национальный антитеррористический комитет (НАК) России рассматривает несколько версий причины взрыва автобуса в Воронеже.

В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.