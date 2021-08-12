В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые
На остановке общественного транспорта в Воронеже взорвался городской автобус. В салоне находились 35 человек. Пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, одна женщина скончалась в реанимации от полученных травм.
Причины взрыва устанавливаются, рассматриваются несколько версий. Уже известно, что автобус был дизельным, газового оборудования на нем установлено не было. На месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело, в Воронеж вылетели криминалисты из Москвы.
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