13 августа 2021, 00:20 Фоторепортажи В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые

На остановке общественного транспорта в Воронеже взорвался городской автобус. В салоне находились 35 человек. Пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, одна женщина скончалась в реанимации от полученных травм.



Причины взрыва устанавливаются, рассматриваются несколько версий. Уже известно, что автобус был дизельным, газового оборудования на нем установлено не было. На месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело, в Воронеж вылетели криминалисты из Москвы.