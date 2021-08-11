Протасевич анонсировал запуск нового медиапроекта

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил в интервью RT, что хочет запустить новое СМИ.

«Я думаю над тем, насколько это будет все-таки либо каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект», — сказал Протасевич.

Журналист отметил, что с самого начала проект будет небольшим, но в будущем планируется сделать его масштабным.

Он добавил, что медиа не будет ни радикальным, ни оппозиционным. По его словам, сейчас в Белоруссии нет СМИ, придерживающихся взвешенной редакционной политики, а от «оголтелой пропаганды хейт-спича» общество устало.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рад нахождению Протасевича в Минске.

23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии он обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.