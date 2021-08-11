Сыровар Сирота рассказал о «сталинском рокфоре», за который Кончаловского осудили в соцсетях

Пользователи социальной сети Facebook возмутились постом российского режиссера Андрея Кончаловского. Поводом для критики стали воспоминания о быте его бабушки и дедушки в Советском Союзе, которые завтракали «хорошим рокфором, еще тех, сталинских времен». Сыровар, владелец фермерского хозяйства Олег Сирота рассказал «Газете.Ru», что данный сорт сыра тогда изготовлялся в небольших количествах и был доступен лишь представителям правящей элиты.

«Рокфор делался на Алтайском крае маленьким сырзаводом и в Ярославской области, и был по спец. распределению конкретно в СССР. Если все остальные можно было купить в магазине, то этот делался достаточно ограничено и все-таки для номенклатуры. Из песни слов не выкинешь, действительно семья [Кончаловского] была частью творческой интеллигенции, творческой номенклатуры. Они были на спецобеспечении. Стоит только порадоваться, что люди в то время тоже могли порадоваться хорошему сыру», — пояснил Сирота.

По словам предпринимателя, рокфор в Советском Союзе по качеству уступал французскому сыру, так как тогда основной задачей было «прокормить голодающую страну», а не изготавливать элитные сыры.

Ранее пользователи социальной сети Facebook возмутились постом режиссера Андрея Кончаловского, в котором он описал быт членов своей семьи, живших при Сталине. Он упомянул, что за завтраком его бабушки и дедушки ели сыр рокфор и пили кофе. Пользователи упрекнули режиссера в желании подчеркнуть социальное неравенство между его семьей и другими жителями СССР при Сталине.

«Хороший рокфор, и репрессии интересные» — написал один из пользователей соцсети.

«Чем заслужили в такое страшное время эти блага?» — добавила другая подписчица.

«Да уж , звучит кощунственно… : … рокфор, хороший рокфор еще тех сталинских времен… коннотация кровавая» — заметил один из комментаторов.

«Хорошо жила сталинская номенклатура! А мне бабушка рассказывала, как они в Москве во время войны картофельные очистки ели», — поделился один из интернет-пользователей.