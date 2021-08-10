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В РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, однако эта мера носит формальный характер, сообщил «Эху Москвы» Игорь Романов, декан факультета коммуникативного менеджмента РГСУ.

«Некая формальная процедура, в некоторых случаях используется для того, чтобы получить информацию, чтобы ее проверить максимально объективно и дальше уже принимать решение. Это решение, подчеркиваю, было принято не в результате проверки... а на основании формального протокола», — сказал Романов.

По его словам, не следует из этого «раздувать какой-то негатив».

Починок временно отстранена от должности ректора на период с 30 июля по 6 сентября. Соответствующий документ подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Он также пояснил РБК, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки. Хамров добавил, что решение о восстановлении в должности Починок будет принимать министр высшего образования Валерий Фальков.

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