Мотоциклиста, метавшего камень в передвижную камеру, ищут под Петербургом

В Ленинградской области в Токсово мотоциклист попытался камнем сбить камеру, фиксирующую превышение скорости. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на региональный комитет по дорожному хозяйству.

Байкер промахнулся и не смог повредить треногу, нужную для отслеживания соблюдения скоростного режима.

По словам представителей ведомства, мужчина подобрал тяжелый камень и на полном ходу кинул его в камеру на крыше специальной машины. В момент броска в транспортном средстве находился оператор треноги.

Неизвестный промахнулся, а булыжник повредил только крышу автомобиля. Оператор и камера не пострадали.

В результате комитет по дорожному хозяйству обратился в МВД с просьбой найти мужчину, чтобы тот ответил в соответствии с законами.

Тренога является государственным имуществом, за порчу которого предусмотрена ответственность.

Ранее в Госдуме предлагали запретить мотоциклистам опасное лавирование между рядами и параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе.