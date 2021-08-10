МЧС направило дополнительную технику и спасателей в Якутию для тушения пожаров

Глава МЧС Евгений Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет ИЛ-76 министерства и 200 спасателей для тушения природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в регион направлены спасатели из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС.

«Группировка приступит к тушению пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС нарастить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии.

В Якутии действует режим чрезвычайно ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.