В Индии семья заживо похоронила младенца

Семья из Индии якобы заживо похоронила новорожденную девочку, сообщает Times of India.

Утоняется, что ребенок родился в городе Вишакхапатнам на юго-восточном побережье Индии. По данным издания, ребенок родился сильно недоношенным, а его матери сообщили еще до родов, что плод страдает синдромом Дауна.

Вскоре после преждевременных родов младенец перестал подавать признаки жизни. Семья девочки сначала отправилась в крематорий, где работники ритуальных услуг отказались проводить похоронный обряд. По их словам, четыре человека подъехали к крематорию и вытащили сумку с телом ребенка. Когда сотрудники открыли сумку, они увидели, что у ребенок жив.

После того, как в крематории отказались выполнить просьбу семьи, ребенка увезли и похоронили на кладбище, пишет издание.

Традиционные индуистские похороны подразумевают сожжение покойного (исключения делаются для детей до двух лет и еще некоторых особых категорий).

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