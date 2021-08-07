Летучая мышь пролетела более 2000 км от Лондона до России и погибла от лап кошки

Летучая мышь побила рекорд, перелетев 2018 километров из Лондона в Россию. Однако самка нетопыря Натузиуса погибла в Ростовской области в результате нападения кошки, сообщает «Би-би-си».

Млекопитающее размером с большой палец человека, на крыле которого нашли надпись «Лондонский зоопарк», ранее была спасена группой реабилитации летучих мышей.

Данный полет стал самым дальним из зарегистрированных путешествий летучих мышей из Великобритании по Европе.

У этой летучей мыши было уникальное опознавательное кольцо, надетое в 2016 году в парке Бедфонт-Лейкс недалеко от Хитроу. Мышь была найдена в деревне Мольгино 30 июля после того, как на нее напала кошка. Через некоторое время мышь умерла. Об инциденте сообщили Фонду охраны летучих мышей в Великобритании.

Как уточнила руководитель природоохранных служб в Фонде охраны летучих мышей, полет теперь признан самым протяженным из всех известных.

В Великобритании было зарегистрировано свыше 2 600 особей с момента начала работы национального проекта «Пипистрелей Натузиуса» в 2014 году. Цель проекта состоит в том, чтобы понять распространение и миграционное поведение маленьких летучих мышей, а также особенности поведения.

Ранее бешеная летучая мышь пробралась в зоопарк в Небраске. Одна из туристок проснулась 4 июля, когда около ее головы летала дикая летучая мышь.