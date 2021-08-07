Путин назвал сроки завершения программы социальной газификации

Президент России Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации будет завершена в России до конца 2022 года. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

«Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно», — сказал он на встрече с работниками завода в Башкирии.

Глава государства добавил, что правительство разработало решение для того, чтобы минимизировать расходы граждан на дальнейшее проведение газовой трубы и приобретение необходимого оборудования.

1 июня Госдума приняла закон, направленный на повышение газификации страны, — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации. Позже этот закон подписал Владимир Путин.