Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что уровень лимфоцитов в крови позволяет оценить, как долго будет длиться восстановление после перенесенного коронавируса и разовьется ли постковидный синдром. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что уровень лимфоцитов является достаточно информативным показателем, который позволяет сделать правильные выводы о том, как быстро человеку удастся выйти из постковидного периода и восстановиться.

«Уровень лимфоцитов, причем не только относительный, но и абсолютный, он более информативен, это один из наиболее простых тестов, и эту информацию можно получить из клинического анализа крови», — подчеркнул Тотолян.

Он добавил, врачи не всегда обращают на этот факт внимание и не берут его в расчет, делая соответствующие выводы.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у пациентов, переболевших коронавирусом, наблюдаются остаточные симптомы инфекции.