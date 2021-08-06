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На 2 месяца арестован москвич, выкинувший сына из окна

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СК РФ

Кузьминский суд столицы арестовал Леонида Кудрявцева, который ранее выкинул двухлетнего сына из окна на юго-востоке города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей суда.

«В отношении Леонида Кудрявцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 4 октября», — уточнили в пресс-службе суда.

Кудрявцева обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство малолетнего»).

Мальчика, выброшенного с балкона на пятом этаже, 4 августа доставили в больницу. Пострадавший ребенок был в тяжелом состоянии, он находится под присмотров медиков.

Ранее стало известно о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна. В четверг, 5 августа, появилась положительная динамика в самочувствии пострадавшего.

По данным СМИ, поздним вечером 4 августа, москвич 1996 года рождения в нетрезвом состоянии пришел в квартиру, где проживали его сын и теща. Между бабушкой ребенка и ее зятем произошла ссора, в результате которой отец выбросил двухлетнего ребенка из окна.

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