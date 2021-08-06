Подпорная стена дома в Красноярске обрушилась на парковку и задавила 5 автомобилей

Подпорная стена одного из домов Красноярска обрушилась на парковку из-за сильного дождя. Об этом сообщает ТАСС.
В результате инцидента под завалами оказались пять автомобилей.
«В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий в Красноярске по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а, упала подпорная стена на парковке. Под завалами частично пять автомобилей. В автомобилях людей не было, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.
В ведомстве отметили, что в превентивных целях началась эвакуация жителей многоэтажки.
Прокуратура края организовала проверку в связи с обрушением. По предварительным данным, подпорная стена была возведена застройщиком при строительстве многоквартирного жилого дома.
Застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.
Сотрудники МЧС обещали уточнить информацию и рассказать о деталях произошедшего.
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