Подпорная стена дома в Красноярске обрушилась на парковку и задавила 5 автомобилей

Подпорная стена одного из домов Красноярска обрушилась на парковку из-за сильного дождя. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента под завалами оказались пять автомобилей.

«В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий в Красноярске по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а, упала подпорная стена на парковке. Под завалами частично пять автомобилей. В автомобилях людей не было, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что в превентивных целях началась эвакуация жителей многоэтажки.

Прокуратура края организовала проверку в связи с обрушением. По предварительным данным, подпорная стена была возведена застройщиком при строительстве многоквартирного жилого дома.

Застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.

Сотрудники МЧС обещали уточнить информацию и рассказать о деталях произошедшего.

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