Семья «антиваксера» из Англии, умершего от COVID-19, призывает не повторять его ошибку

Семья «антиваксера» из Англии, Дэвида Паркера, который скончался от коронавируса в возрасте 56 лет, призывает не повторять его ошибку и вовремя сделать прививку от COVID-19, сообщает газета The Sun.

Паркер ставил настоящие рекордs по количеству сообщений и комментариев в Facebook, в которых он ругал вакцины от коронавируса и их создателей. Он утверждал, что пользоваться существующими вакцинами нельзя, так как они «экспериментальные».

«Я все еще не получу эту экспериментальную вакцину, пока не появится больше информации о долгосрочных эффектах», — одно из сообщений Паркера.

Незадолго до своей смерти, он заболел коронавирусом и скончался в больнице из-за осложнений, связанных с COVID-19. При этом, он не страдал от серьезных заболеваний до того, как заболел коронавирусом.

Паркер скончался из-за тромбов в легких и сердце, а также вызванной тромбами почечной недостаточности. Его коллега, Стив Виньял, заразился коронавирусом одновременно с Дэвидом, однако смог быстро справиться с COVID-19 и восстановиться после болезни, так как был полностью вакцинирован.

«Несмотря на свою ужасную потерю, они [семья Паркера] хотели бы, чтобы все знали, что они призывают всех пройти вакцинацию, потому что [семья Паркера] не хочет, чтобы другие страдали так, как страдают они сейчас», — рассказал Стив Виньял.

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