Американская телекомпания CNN уволила трех журналистов за отказ прививаться от коронавируса, написал в Twitter журналист канала Оливер Дарси со ссылкой на главу CNN Worldwide Джеффа Закера.

«На прошлой неделе нам стало известно о трех сотрудниках, которые приходили в офис непривитыми. Все трое были уволены. Я хочу ясно сказать, что у нас на этот счет политика нулевой терпимости», — процитировал Дарси письмо Закера к сотрудникам.

Уточняется, что решение было принято на фоне переноса возвращения в офис 7 сентября сотрудников CNN в офисы на середину октября. Это решение было принято из-за повышения уровня заболеваемости.

Схожие организационные решения в отношении сотрудников были приняты и в других американских компаниях, например, в Apple и Amazon.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19.