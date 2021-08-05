Названа причина смерти гражданина Ирака на границе с Литвой

Причиной смерти гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы стал геморрагический шок, к которому привела обильная потеря крови. Об этом заявил главный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк в эфире телеканала «Беларусь 1».

Вывод сделан специалистами комитета судмедэкспертиз.

На теле жертвы были найдены следы от не менее чем 30 ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. По мнению специалистов, удары могли наноситься дубинками и палками.

«На своем опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга — в основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид, что и стало причиной смерти», — объяснил Овсиюк.

До этого официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявлял, что на границе с Литвой был найден мигрант в тяжелом состоянии. Выяснилось, что умерший — гражданин Ирака. СК Белоруссии начал проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Литве назвали провокацией заявление Белоруссии о гибели мигранта у границы.

Также Литва утверждала об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии.