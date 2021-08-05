Байден выдвинул представительницу ЛГБТ на должность федерального судьи США

Президент США Джо Байден впервые в истории выдвинул представительницу ЛГБТ на должность федерального судьи в федеральный окружной суд второй ступени, сообщает CNN.

Если кандидатура судьи из Вермонта Бет Робинсон будет поддержана Сенатом, она станет первой представительницей ЛГБТ на следующей после Верховного суда ступени судебной власти в Соединенных штатах — федеральных апелляционных судах. Помимо этого, Джо Байден выдвинул Шарлотту Суинни на должность федерального окружного судьи в штате Колорадо. В случае утверждения, она будет первой федеральной судьей — представительницей ЛГБТ к западу от реки Миссисипи.

В настоящее время стратегия Демократической партии заключается в максимально быстром назначении федеральных судей в случае появления вакансий, так как предыдущий президент Дональд Трамп за свой срок назначил более 230 федеральных судей разного уровня. После выборов в Сенат в ноябре 2022 в случае плохих результатов у демократов, процедура выдвижения судей может быть сильно затруднена.

Федеральные окружные суды второй ступени (сircuit courts) или федеральные апелляционные суды — вторые по значимости после Верховного суда. В США всех судей, начиная с окружного уровня утверждает Сенат США после выдвижения кандидатуры президентом. Судов на окружном уровне — 89, в то время как федеральных апелляционных судов — 13. В их юрисдикцию входят территории сразу нескольких штатов.

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