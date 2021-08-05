Ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру

С начала двадцать первого века число людей, которые столкнулись с наводнениями, увеличилось на 24%, что в десять раз больше по сравнению с предыдущими прогнозами ученых. Об этом сообщает журнал The Nature.

Так, спутниковые наблюдения помогли специалистам из компании Cloud to Street определить, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов. При этом уязвимые группы людей часто просто вынуждены селиться в зонах затопления.

Как указано в статье, в период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 млн кв. км территорий, вследствие чего пострадали от 255 до 290 млн человек.

Почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Спутниковые данные также показали рост этой тенденции в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.

Специалисты Cloud to Street утверждают, что из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран.

Ранее ученые заявили, что изменения климата приблизились к точке невозврата.