Глава ФНПР: вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров будет решен

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров будет восстановлена. Об этом сообщают «Известия».

«Сейчас этому уделено большое общественное внимание. И это дает нам основание утверждать, что этот вопрос будет решен», — сказал он.

Ранее Шмаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

В письме, размещенном на официальном сайте ФНПР, говорится, что «на данный момент правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, предложенных депутатами, и при этом не внесло свой вариант».

Профсоюзы считают, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.

По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров.