В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя

В Якутии черный домашний кот по кличке Вася спас хозяев от дикого медведя. Видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно, как кот по кличке Вася, выгнув спину, не подпускает хищника к людям. Даже когда медведь внезапно двинулся на кота, тот не отступил и начал шипеть на него.

При этом хозяева отреагировали на медведя совершенно спокойно и шутливо прокомментировали происходящее.

«Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!» — сказал хозяин кота.

В 2018 году кот из Великобритании по кличке Тео получил посмертную награду «Кот года» за спасение жизни своей хозяйки.

До этого бездомный кот всю ночь согревал пропавшего мальчика в Калининградской области. Полиция начала поиски мальчика, однако к ночи он так и не объявился. Найти его удалось утром следующего дня.