Мужчине, задержанному с гранатой в здании кабмина Украины, грозит до 15 лет тюрьмы

Против задержанного в здании с гранатой кабмина Украины мужчины возбуждено несколько уголовных дел. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге, передает ТАСС.

«Уголовное производство будет открыто по 4-м статьям, одна из них наиболее тяжкая — это 147-я [захват заложников], до 15 лет. У него в руках была граната боевая <…> РГН», — сказал он.

По его словам, мужчина ранее воевал в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в здании кабинета министров Украины неизвестный угрожал взорвать гранату.

Мужчина встал у одного из входов в здание (предположительно, для посетителей), удерживая в руке предмет, похожий на гранату. Сначала он потребовал, чтобы сотрудники, работающие в здании кабмина, зашли в здание вместе с ним, угрожая подорвать себя. Тем не менее, он попросил женщин покинуть здание, объявив, что проводит захват.

Мужчина с гранатой заявил, что ему нечего терять и он не планирует уйти из здания живым. Он в нецензурной форме сообщил, что «его все достали», и потребовал убрать всех людей из холла.