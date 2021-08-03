В «Векторе» рассказали, сколько человек заболели COVID-19 после вакцинации

Менее 1% заболели коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на центр «Вектор» Роспотребнадзора.

По данным центра, доля заболевших среди тех, кто поставил прививку хотя бы одной дозы вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «Эпиваккороны» и 0,93% для «Ковивака».

«Таким образом, все зарегистрированные в Российской Федерации вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19», — указано в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов раскрыл данные о заболеваемости коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной».