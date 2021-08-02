В Сочи проверят сотрудника полиции, угрожавшего скинуть в воду двух женщин

Туристки в Сочи устроили скандал с сотрудниками полиции при задержании. Стражи правопорядка пригрозили сбросить женщин в воду, в связи с чем начата проверка, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ведомство теперь устанавливает обстоятельства конфликта.

«К сотрудникам обратились граждане с просьбой успокоить двух отдыхающих, которые распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью. Гражданок сопроводили в дежурную часть для составления административного материала по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте по Южному федеральному округу.

В дальнейшем планируется дать оценку действиям сотрудников транспортной полиции Инцидент был 11 июля в районе морского порта, но видео появилось в сети лишь недавно.

Ранее прокуратура отменила дело против москвички, укусившей полицейского. Отмечается, что на момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении преступления россиянкой.

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